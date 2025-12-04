Son dönemde akaryakıta peş peşe gelen zamların yerini indirimler almıştı. Ancak indirim rüzgarı çok uzun sürmedi. Gece yarısı akaryakıt fiyatlarına zam geldi. İşte detaylar...

Petrol fiyatların ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıt istasyonlarında tabeladaki fiyatlar bir aşağı bir yukarı yönlü değişkenlik gösteriyor.

ZAMLAR VE İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Son dönemde peş peşe gelen zamların ardından akaryakıta üst üste indirim gelmişti. Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruş, 7 Kasım'da 2 lira 7 kuruş, bezine ise 15 Kasım tarihinde 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

25 Kasım tarihinde akaryakıttaki zam furyası sona ermiş motorinin litresi 2 lira 44 kuruş ucuzlamıştı. 28 Kasım tarihinde de benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim gelmişti.

Akaryakıta zam! Tabela gece yarısı değişti

OTOGAZA ZAM

Ancak indirim rüzgarı kısa sürdü. Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı zam geldi. Uzun bir süredir sabit kalan otogazın fiyatı 80 kuruş zamlandı. Böylece otogazın litresi 28 liranın üzerine çıktı.

4 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.40 55.08 28.51 İstanbul Anadolu 54.25 54.93 27.88 Ankara 55.26 56.11 28.40 İzmir 55.60 56.45 28.33

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

