Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart Tekirdağ su kesintisi
5 Mart 2026 Perşembe günü Tekirdağ'da su kesintisi etkili oluyor. Kesintiden etkilenen vatandaşlar, su kesintisi arıza sorgulama üzerinden elektriklerin ne zaman geleceğini kontrol ediyor. İşte, Tekirdağ'da kesinti uygulanan ilçe ve mahalleler....
TESKİ Tekirdağ su kesintisi listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 5 Mart 2026 Perşembe akşam saatlerinde su arızası yaşayan vatandaşlar "Tekirdağ'da sular ne zaman gelecek" araştırıyor.
TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Tekirdağ'da iki farklı ilçede planlı/arızaya bağlı su kesintisi yaşanıyor. Süleymanpaşa su kesintisi 21.30-23.30 saatlerinde sürerken Cumhuriyet Mahallesi ve Değirmenaltı Mahallesi'nde etkili olacak. Suların 23.30 civarı gelmesi bekleniyor.
Malkara su kesintisi ise 16.15-22.00 arasında Allıışık Mahallesi, Ahievren Mahallesi, Elmalı Mahallesi, Gözsüz Mahallesi, Karacahalil Mahallesi, Kuyucu Mahallesi, Küçükhıdır Mahallesi'nde etkili oluyor.
5 MART TEKİRDAĞ SU KESİNTİSİ
|Başlangıç
|Bitiş
|Nedeni
|Etkilenen Yerler
|05 Mart 21:30
|05 Mart 23:30
|İçmesuyu şebeke hattı arızası
|Süleymanpaşa - Cumhuriyet Mahallesi, Süleymanpaşa - Değirmenaltı Mahallesi
|05 Mart 16:15
|05 Mart 22:00
|Ana şebeke arızası
|Malkara - Allıışık Mahallesi, Malkara - Ahievren Mahallesi, Malkara - Elmalı Mahallesi, Malkara - Gözsüz Mahallesi, Malkara - Karacahalil Mahallesi, Malkara - Kuyucu Mahallesi, Malkara - Küçükhıdır Mahallesi
