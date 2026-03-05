Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Championship ekibi Birmingham City'ye transfer olan Nijeryalı sağ bek oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Middlesbrough'a 3 golle mağlup oldukları karşılaşmanın ardından eleştirilerin odağı haline geldi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Ada'nın yolunu tutan Bright Osayi-Samuel, Middlesbrough maçının ardından sert eleştirilere maruz kaldı.

YENİLGİDEN SORUMLU TUTULDULAR

Birmingham'ın Middlesbrough'a 3-1 yenildiği maçın ardından taraftarlar, mağlubiyetin sorumluluğunu büyük ölçüde Bright Osayi-Samuel ve kaleci James Beadle'a yükledi.

OSAYI'YE ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medyada iki futbolcuya sert tepki gösteren İngiliz taraftarlar, Osayi-Samuel'in takımdan gönderilmesi gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

Karşılaşmada yenilen iki golde doğrudan Osayi-Samuel'in hatası olduğunu düşünen bazı taraftarlar, 28 yaşındaki futbolcuyu adeta topa tuttu.

