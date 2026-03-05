Ankara’da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, inanması güç bir iddiada bulunarak 34 yıldır su içmediğini açıkladı. Akbıyık, su içmenin yanı sıra suyu görmeyi bile dayanılmaz bulduğunu belirtti. “Zehir gibi geliyor bana. 34 yıldır suya hasret kaldım ama tiksiniyorum. Suyu içince nefesim daralıyor” dedi.

İddiaya göre Mustafa Akbıyık, 1992 yılında eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlendi. Eşi hafif etkilenirken, Akbıyık yoğun bakıma alındı ve iki gün komada kaldı. Komadan çıktığında ise su içemediğini fark etti ve uzun yıllar boyunca suya yaklaşamadı.

İLAÇ İÇERKEN ZAR ZOR YUDUMLUYOR

Akbıyık, suyun yanı sıra gazlı içecekler ve meyve sularını da içemediğini belirtti. Su içmekten tiksinen adam “Hava ne kadar sıcak olursa olsun hiç aklıma gelmiyor. Zehir gibi geliyor bana. 34 yıldır suya hasret kaldım ama tiksiniyorum. Suyu içince insanın nefesi daralır mı, benim nefesim daralıyor” dedi. İlacını almak gerektiğinde ise çocuklarının yardımıyla yudum yudum alabiliyor. Röportaj sırasında yapılan denemelerde Akbıyık, suyun küçük bir kısmını içebildi, geri kalanında ise tiksindi ve içemedi.

HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOK

Doktor kontrollerine düzenli olarak gittiğini ifade eden Akbıyık, böbreklerinin sağlıklı olduğunu ve 34 yıldır su içmemesine rağmen herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını dile getirdi.

GÜNDE 15 BARDAK DEMLİ ÇAY İÇİYORMUŞ

Ankara’daki çoğu hastaneye giden Akbıyık, doktorların kendisine tam not verdiğini öne sürdü. Öte yandan 79 yaşındaki adam tek sıvı olarak ise günde yaklaşık 15 bardak demli çay içtiğini aktardı.

