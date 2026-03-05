Esnaf ve sanatkarlarla iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’a yönelik gerilimin ürkütücü boyuta ulaştığını söyledi. Uluslararası toplumun yalnızca izlediğini vurgulayan Erdoğan, Türk hava sahasına giren balistik mühimmat için İran’a uyarılarda bulunduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda esnaf ve sanatkarlarla iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Esnaf ve sanatkar dostlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri bir araya getiren bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında 81 ildeki 2 milyon 255 bin esnaf ve sanatkarlarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum. Alın teriyle, emeğiyle, samimiyetiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ülkesi ve milleti için aşkla çalışan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

"BÖLGESEL GERİLİM ÜRKÜTÜCÜ BİR BOYUT KAZANDI"

Dünya eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Bölgemizde sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırıları ile bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın diğer ülkelere gönderdiği füzeler de ateşi yayılmaya devam ettirdi.

Başta Batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.

"İRAN'A GEREKLİ İKAZDA BULUNDUK"

Tüm önlemleri titizlikle alıyoruz. Kimse kardeşlik ve komşuluk hukukunu bozmasın. (İran'dan ateşlenen balistik mühimmat) Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok net gösterdik. Benzer olayın tekerrür etmemesi için gerekli ikazlarda bulunduk.

Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli. İlk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır.

Kimse endişe etmesin, Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır. Hükümetimiz İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır.

"EŞEL MOBİL SİSTEMİNİ DEVREYE ALDIK"

Petrol ve gaz fiyatlarında artış var. Biz de eşel mobil sistemini devreye aldık. Benzin, motorin ve LPG artarsa bu ürünlerde fiyat artışın 10 liralık zammın 7,5 TL'sini vergiden düşeceğiz. Fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş, petrol, doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar vatandaşın yükünü paylaşmış olacağız.

