Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte İslam dünyasında büyük öneme sahip Kadir Gecesi'nin hangi tarihlere denk geldiği araştırılmaya başlandı. Müslümanlar için "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen bu mübarek gecenin 2026 yılında hangi gün idrak edileceği merak konusu oldu.

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım sürüyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen bu özel zaman dilimi, Müslümanlar tarafından ibadet ve dua ile değerlendiriliyor

2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Dini günler takvimine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek gecede Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak görülüyor.

İslam inancında Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle Müslümanlar, bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak, dua ederek ve tövbe ederek geçirmeye özen gösterir.

Ramazan ayı boyunca yapılan ibadetlerin en faziletlilerinden biri olarak kabul edilen bu gece, manevi anlamda büyük önem taşır. Pek çok kişi bu geceyi camilerde veya evlerinde ibadet ederek değerlendirmeyi tercih eder.

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

2026 yılı dini günler takvimine göre Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününe denk geliyor. Hadislerde, Kadir Gecesi’nin özellikle Ramazan ayının son on günü içinde ve tek gecelerde aranması gerektiği ifade edilir. Bu nedenle Müslümanlar, Ramazan’ın son günlerinde ibadetlerini artırarak bu mübarek geceyi ihya etmeye çalışır.

Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın! (Müslim)

Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur. (İ. Ahmed)

Kadir gecesi ramazanın 27. gecesidir. (Ebu Davud)

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı alimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, bu ümmete mahsustur. Başka peygamberlere böyle faziletli bir gece verilmemiştir.

Allahü teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi. (Deylemî)

Sevabını Allah’tan umarak, Kadir Gecesi’ni ihya edenin geçmiş günahları affolur. (Buhârî)

Kıymetsiz, değeri olmayan bir şey, kıymetli bir kimsenin vermesi ile değerli olur. Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdiği için; bin aydan daha kıymetli olmuştur. Nitekim Kadir sûresinde mealen;

(Biz Kur'ânı sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır) buyurulmaktadır.

Kur’ân-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Kur’ân-ı kerimde bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da, o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı, Kur’ân-ı kerim bu ayda nazil oldu. Bekara sûresinin 185. âyetinde mealen; (Kur’ân-ı kerim, Ramazan ayında indirildi) buyuruldu.

