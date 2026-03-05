Sevdiğim Sensin dizisinde Burçin karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem, genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle dikkat çekiyor. İzleyiciler oyuncunun yaşı, kariyeri ve rol aldığı yapımları merak ediyor.

Yeni sezon dizilerinden Sevdiğim Sensin’de Burçin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Elçin Zehra İrem, televizyon ve dijital platform projelerinde yer alan genç oyuncular arasında bulunuyor. Oyunculuk eğitimi alan ve farklı yapımlarda rol alan İrem’in kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor.

ELÇİN ZEHRA İREM KİMDİR?

Elçin Zehra İrem, 2002 yılında doğdu. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde kamera önü oyunculuk ve tiyatro alanında aldı. Genç oyuncu, farklı yapımlarda yer alarak kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı Burçin Parsoğlu karakteri ise oyuncunun kariyerinde öne çıkan rollerden biri oldu.

Dizide Burçin karakteri, duygusal çatışmalar yaşayan ve Erkan'ı bir saplantı haline getiren bir karakter olarak dikkat çekiyor. Annesinin baskıcı tutumu ve babasının koşulsuz sevgisi arasında büyüyen Burçin, ilişkilerinde güven problemi yaşayan bir karakter olarak hikqyede önemli bir rol üstleniyor.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Dizi

Sevdiğim Sensin (Yeni Dizi)

Hudutsuz Sevda (2025-2024)

Zamanın Kapıları (2024)

Kardeşlerim (ATV 2023)

Hicran (Kanal D 2023-2021)

Film

Babasının Kızı ( 2023)

Merkez (2023)

Stalker (2023)

