TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rektörlerle İftar buluşmasında, Terörsüz Türkiye sürecine destek çağrısı yaptı. Kurtulmuş, "Bu sürece omuz verin. Bölge halkıyla, şehir halkıyla Terörsüz Türkiye meselesinin ideallerini buluşturun." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rektörlerle İftar Programı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları;

"BM GÜVENLİK KONSEYİNİN NEW YORK’TAKİ BİR KAFEDEN FARKI KALMAMIŞ"

İran’a saldırı oluyor, BM Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplandı mı toplanmadı mı kimsenin umurunda bile değil. Çünkü BM Güvenlik Konseyinin New York’taki bir kafeden farkı kalmamıştır

Bu düzensiz, kuralsız dünya, düşenin ayağa kalkamayacağı bir dünya haline gelmektedir. Onun için eskiler der ya bir kere düşmeyegör. Biz Türk milleti olarak düşmeyeceğiz, ayakta kalacağız, hep beraber Allah’ın izniyle dünyanın en büyük milletlerinden birisi olacağız.

Gücü elinde bulunduranlar, bu gücü istedikleri gibi kullanmayı kendilerinde hak görenler bütün bölge ülkelerine diyorlar ki eğer bizim dediğimiz istikamette yürümezseniz sıra size gelir diyorlar. Biz millet olarak böylesine yanlış bir senaryoyu asla kabul etmeyiz. Her türlü zorluğa, güçlüğe karşı uyanık olmak ve yeryüzünde hakkı, adaleti son kişi biz kalsak bile söylemeye mecbur olduğumuzu bilmek zorundayız

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK ÇAĞRISI

İnşallah bu memlekette silahları gömeceğiz ve ilanihaye bu topraklarda kardeşlik sözünden başka, birlik ve beraberlik sözünden başka hiçbir söz hakim olmayacaktır.

Bu sürece omuz verin. Bölge halkıyla, şehir halkıyla Terörsüz Türkiye meselesinin ideallerini buluşturun ve inşallah hep beraber bu süreci de geride bırakarak ilanihaye ezeli olan kardeşliğimizi ebedi hale getirmek için gayretle mücadelemizi sürdürelim.

