Türkiye Kupası'nda 3 takım daha çeyrek finale yükseldi: İşte kura ihtimalleri
Ziraat Türkiye Kupası dördüncü ve son haftasında dört karşılaşma oynandı ve üç takım daha tur biletini aldı. Kupada Samsunspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği bir üst tura yükselen takımlar oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, B Grubu'nda oynanan 4 maçla sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
SAMSUN GRUP LİDERİ OLDU
Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi Samsunspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 4'te 4 yaparak lider olarak bir üst tura yükseldi.
İstanbul ekibi Eyüpspor'a konuk olan Konyaspor, müsabakayı 1-0 kazanarak 12 puana yükselse de grup ikincisi olarak adını çeyrek finale yazdırdı.
GENÇLERBİRLİĞİ VE ALANYA EN İYİ ÜÇÜNCÜ
TFF 2. Lig ekibi Aliağa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-1 mağlup ederek puanını 10 yapan Gençlerbirliği, en iyi grup üçüncüsü olarak tur biletini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Alanyaspor ise maçlarının tamamlanmasının ardından 7 puanla en iyi üçüncü olarak çeyrek finale yükseldi.
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Konyaspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor