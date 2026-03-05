Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Monaco'yu ezip geçti: Üst üste 9. galibiyet
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 30. hafta maçında Monaco’yu 88-70 mağlup ederek 22. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
EuroLeague 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco ile sahasında karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 88-70'lik skorla kazanan Fenerbahçe, Avrupa'da galibiyet serisini 9 maça yükseltti.
EuroLeague'de 22. galibiyetini elde eden sarı lacivertliler, bir maç eksiğiyle liderliğini devam ettirdi.
