Kaydet

Eskişehir’de trafik denetimi yapan polis ekipleri ile 20 yaşındaki kurye Çetin Can arasındaki "430 bin liralık ceza" diyaloğu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Polisin plakayı kapatıp kaçanlara kesilen yüksek cezaları hatırlatması üzerine kuryenin, "O cezayı yiyeceğimize daha iyi motor alırız; benim motorun ikinci eli zaten bir 'dur' ihtarı kadar" cevabı izleyenleri gülümsetti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Can, amacının polisi hedef göstermek değil, cezaların caydırıcılığına vurgu yapmak olduğunu belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası