Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nın 4'üncü gününde, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Damla Köse, elemelerde 56 puanla Avrupa rekorunu egale ederek, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Şampiyonluk müsabakasında İsviçre'den Vivien Joy Jaeggi'yi 15-14 yenen milli atıcı, altın madalyaya ulaştı. Geçen yıl Hırvatistan'da bu kategoride ikinci olan Damla, bu defa Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşandı.

Damla Köse

TARİHİ BAŞARI

Damla, tüfek branşında büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye'nin, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 5 (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz) oldu.

Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde bronz madalyayı ise Alman Hanna Buehlmeyer aldı.

Öte yandan aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Elif Berfin Altun, yarışmayı 13'üncü tamamladı.

