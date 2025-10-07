Yusuf Dikeç'e gururlandıran teklif: Hollywood'dan aradılar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç; elleri cebinde, sakin tavırlarıyla izleyenlerin hafızasına kazınırken oyunların en çok konuşulan sporcusu oldu.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuşan Dikeç, olimpiyat sonrası hayatında nelerin değiştiğini ve ikonik tarzının arkasındaki felsefeyi anlattı.

"BENİ HOLLYWOOD'DAN BİLE ARADILAR"

Olimpiyatlarda kazandığı gümüş madalya sonrası sosyal medyada bir fenomene dönüşen Yusuf Dikeç, dünyanın dört bir yanından mesajlar aldığını anlattı:

"Evet, Hollywood'dan bile aradılar. James Bond filmine dair şaka yollu bir teklif geldi. Ben de 'Benim işim hedefi vurmak, Bond'un işi hayatta kalmak' diye cevap verdim. Eğlenceliydi."

İlgili Haber TFF, Almanya'ya damga vuran Türk için harekete geçti: Herkes Mert Kömür'ü konuşuyor

"HEDEFİ İLK KEZ ASKERDE VURDUM"

Silahla ilk kez askerlikte tanıştığını söyleyen Dikeç, "İlk kez askerde bir silah tuttum. Eğitmenim, duruşumu ve sakinliğimi fark edip 'Bu sporu denemelisin' dedi. Denedim, bir daha da bırakmadım." dedi.

52 yaşındaki milli sporcu, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğdu. Bugün hem bir sporcu hem de bir baba. Hayatını sade, disiplinli ve dengeli bir şekilde sürdürüyor.

"Günün büyük kısmı antrenman, çay, ailem ve kedimle geçiyor. Şöhret güzel ama beni değiştirmedi."

"TARÇIN, BENİM HUZURUM"

Yusuf Dikeç'in 7 yaşında bir British Shorthair cinsi kedisi var:

"Adı Tarçın. Bağımsız, inatçı ve zarif. Bu yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Kediler hayatıma huzur getiriyor. Basit bir yaşamım var: sabahları demli çay, sessizlik ve Tarçın."

"GERÇEK HEDEF İÇİMİZDE"

Dikeç'e göre atıcılık sadece isabet değil, aynı zamanda ruhsal dengeyle ilgili bir spor:

"Tetik çekmek değil önemli olan. Atıcılık, agresiflik değil, nefes ve kontrol meselesi. Gerçek hedef, kâğıtta değil, insanın içinde."

"ELLERİM CEBİMDE ÇÜNKÜ RAHATLAMAMI SAĞLIYOR"

Kendine özgü tarzı hakkında konuşan Dikeç, bunun bilinçli bir tercih olmadığını söylüyor:

"Benim için doğal bir duruş. Hiç kimseyi taklit etmedim. Ellerim cebimdeyken daha rahat hissediyorum, daha az düşünüyorum. Bu tarzın adı varsa 'sakin isabet' diyelim."

"OLİMPİYAT MADALYASINI ÜLKEME, AVRUPA MADALYASINI KIZIMA ADADIM"

Başarısının ardından çok sayıda tebrik mesajı alan Dikeç, kendisine gelen ilginç bir mesajı da paylaştı:

"Bir kişi, 'Sen hedefleri vuruyorsun ama sanırım kalpleri de vuruyorsun' yazmış. Gülümsedim. İnsanlar artık beni sadece bir sporcu olarak değil, bir simge olarak görüyor. Madalyamı ülkeme ve sessizce çalışan genç sporculara adadım."

Avrupa Şampiyonası'ndaki altın madalyasını ise kızına armağan etti:

"Her başarının ardından aklıma ilk o geliyor. Bu madalyada onun sabrı, sevgisi ve bana duyduğu inanç var."

"HER NEFES, HER ATIŞIN BAŞLANGICIDIR"

Dikeç, stres ve baskıyla nasıl başa çıktığını da anlattı:

"Her atış nefesle başlar, nefesle biter. Nefes kontrolü, adrenalinle baş etmenin anahtarıdır. Soğukkanlı bir zihinle, tutkulu bir kalp gerekir. Duygusuz olursan hedefi kaybedersin, sakin olmazsan isabeti."

"BAZEN BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

Kariyerinde zor dönemler de yaşadığını itiraf eden Dikeç, "Yorgunluk, sakatlık, ailemden uzak kalmak… Defalarca bırakmayı düşündüm. Ama her seferinde neden başladığımı hatırladım." diyor.

"AİLEMLE SESSİZLİK EN BÜYÜK ÖDÜL"

Boş zamanlarında en çok ailesiyle vakit geçirmekten keyif alıyor:

"Kızımla ve kedimle doğada ya da evde sessizce zaman geçirmek bana huzur veriyor. Bazen bu, olimpiyat kürsüsünden bile daha değerli."

"HER ATIŞTA BAYRAĞI HİSSEDİYORUM"

"Olimpiyatlar her sporcu için zirvedir ama benim için bu, yarışmaktan fazlası. Her atışta Türk bayrağını omzumda hissediyorum. Disiplin, sabır ve inançla neler başarılabileceğini göstermek istiyorum."

Yusuf Dikeç, hem tarzı hem felsefesiyle modern sporun en ilginç karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. "Sakin isabetin ustası" olarak anılan milli sporcu, yalnızca hedefleri değil, kalpleri de vurmayı başarıyor.