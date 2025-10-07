Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > 2026 Dünya Kupası için çarpıcı tahmin: Yüzde 99'luk oran

2026 Dünya Kupası için çarpıcı tahmin: Yüzde 99'luk oran

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası için elemeler sürerken direkt katılacak takımlar için çarpıcı bir tahmin yapıldı.

16 TAKIM GARANTİLEDİ

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası için eleme süreci sürerken 16 ülke şimdiden biletini garantiledi. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika doğrudan katılım hakkını elde etti.

Şu ana kadar turnuvayı garantileyen takımlar ise şu şekilde: ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Japonya, Güney Kore, İran, Özbekistan, Ürdün, Avustralya ve Yeni Zelanda. 

DİREKT KATILACAK TAKIMLAR SİMÜLE EDİLDİ

Football Meets Data adlı veri sitesi, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını simüle etti ve turnuvaya doğrudan katılacak takımlara dair tahminde bulundu.

2026 Dünya Kupası için çarpıcı tahmin: Yüzde 99'luk oran - 1. Resim

PORTEKİZ VE FRANSA ZİRVEDE

Simülasyona göre; Portekiz yüzde 99.8, Fransa ise yüzde 99.6 ile Dünya Kupası'na direkt bilet alacak takımlar arasında en güçlü ihtimale sahip ülkeler.

İSPANYA'YA YÜZDE 99'LUK İHTİMAL

A Milli Futbol Takımı'nın grubunda yer alan İspanya ise bu ülkelerden sonra geldi. 

2026 Dünya Kupası için çarpıcı tahmin: Yüzde 99'luk oran - 2. Resim

A MİLLİ TAKIM'A ŞANS TANINMADI

İspanya'nın şansını yüzde 99 olarak gören Football Meets Data, kalan yüzde 1'lik oranı da gruptaki diğer takımlara dağıttı.

Simülasyon, İspanya'nın grubu lider bitirmesini yüzde 99'luk ihtimalle öngörürken A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na direkt katılımına ise çok az şans verdi.

İspanya dışında Avusturya ve İngiltere için yapılan tahmin de yüzde 99 oldu.

DÜNYA KUPASI STATÜSÜ

Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için eleme gruplarındaki mücadeleler sürüyor. Ülkelerin dev organizasyona katılmak için kozlarını paylaştığı eleme gruplarını zirvede bitiren takımlar, Dünya Kupası biletini alacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım, dörderli 4 yola ayrılacak. Tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer takım olmak üzere toplam 4 takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

