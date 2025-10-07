Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İngilizler duyurdu: Can Uzun için istenen bonservis belli oldu

İngilizler duyurdu: Can Uzun için istenen bonservis belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngilizler duyurdu: Can Uzun için istenen bonservis belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta bu sezon sergilediği performansla ön plana çıkan 19 yaşındaki orta saha Can Uzun, şimdiden transfer haberlerine konu olmaya başladı. Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Galatasaray galibiyetinde fileleri havalandıran milli futbolcunun bonservisini belirledi.

Eintracht Frankfurt'un genç yeteneği Can Uzun, bu sezon Bayern Münih karşılaşması dışında Bundesliga'daki tüm maçlarda gol veya asist katkısı verdi. Hugo Ekitike (Liverpool / 95 milyon euro), Omar Marmoush (Manchester City / 75 milyon euro) ve Randal Kolo Muani (95 milyon euro / PSG) satışından büyük gelir elde eden Alman kulübü, Can Uzun için de bu isimlere yakın bir bonservis belirledi.

İngilizler duyurdu: Can Uzun için istenen bonservis belli oldu - 1. Resim

BONSERVİSİ 80 MİLYON EURO

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt, özellikle Premier Lig takımlarının ilgi gösterdiği 19 yaşındaki futbolcunun bonservisini 80 milyon euro talep etme kararı aldı. Söz konusu rakama satışın gerçekleşmesi halinde Can Uzun transferi, Omar Marmoush için ödenen 75 milyon euro bonservisi geride bırakacak.

İngilizler duyurdu: Can Uzun için istenen bonservis belli oldu - 2. Resim

9 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Nürnberg'den geçtiğimiz sezon 11 milyon euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt’a transfer olan Can Uzun, 2025-2026 sezonunda Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda çıktığı 9 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

7 Ekim Gelinim Mutfakta'da kriz! Gelinim Mutfakta Tuğba yarışmadan ayrıldı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Archie Brown'dan merak uyandıran hamle: Her şeyi sildi, yeni mesajı dikkat çekti - SporMerak uyandıran hamle: Tek tek sildi, yeni mesajı şaşırttıBaşkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır'dan gelen bonservis nereye harcandı? - SporRekor bonservisin nereye harcandığı ortaya çıktıOnuachu ve Augusto, Trabzonspor'u sırtlıyor: 14 puanlık katkı - SporOnuachu ve Augusto, Trabzon'u sırtlıyor: 14 puanlık katkıSüper Lig'de bir ayrılık daha! 8 haftada 6 teknik direktör gitti - SporSüper Lig'de bir ayrılık daha! 8 haftada 6 hoca gitti"Bir daha görmek istemiyorum" demişti! Arda Turan için ilk senesinde yüzde 79'luk ihtimal - SporArda için yüzde 79'luk ihtimal açıklandıAbdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu: Kariyerinde yeni dönem başladı - SporAbdullah Avcı'nın yeni adresi: Kariyerinde yeni sayfa açtı
Sonraki Haber Yükleniyor...