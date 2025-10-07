İngilizler duyurdu: Can Uzun için istenen bonservis belli oldu

Eintracht Frankfurt'un genç yeteneği Can Uzun, bu sezon Bayern Münih karşılaşması dışında Bundesliga'daki tüm maçlarda gol veya asist katkısı verdi. Hugo Ekitike (Liverpool / 95 milyon euro), Omar Marmoush (Manchester City / 75 milyon euro) ve Randal Kolo Muani (95 milyon euro / PSG) satışından büyük gelir elde eden Alman kulübü, Can Uzun için de bu isimlere yakın bir bonservis belirledi.

BONSERVİSİ 80 MİLYON EURO

İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre; Eintracht Frankfurt, özellikle Premier Lig takımlarının ilgi gösterdiği 19 yaşındaki futbolcunun bonservisini 80 milyon euro talep etme kararı aldı. Söz konusu rakama satışın gerçekleşmesi halinde Can Uzun transferi, Omar Marmoush için ödenen 75 milyon euro bonservisi geride bırakacak.

9 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Nürnberg'den geçtiğimiz sezon 11 milyon euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt’a transfer olan Can Uzun, 2025-2026 sezonunda Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda çıktığı 9 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.