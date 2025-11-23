İran’da sonbahar yağışları son 58 yılın en düşük seviyesine geriledi. Barajlardaki su seviyesi yüzde 32’ye düşerken, Tahran dahil 15 eyalette yağış miktarı 1 milimetrenin altına indi. Yetkililer, kuraklığın birçok ilde kritik boyuta ulaştığını vurguluyor.

İran Enerji Bakanlığı Su Veri Dairesi Müdürü Firuz Kasımzade, ülkede bu sonbaharın son 58 yılın en az yağış alan dönemi olduğunu söyledi. Konuya dair değerlendirmelerini paylaşan Kasımzade, şu bilgileri aktardı:

Kuraklık tehlikesi büyüyor

"YAĞIŞLAR YÜZDE 81 AZALDI"

"Bu sonbahar, son 58 yılın en az yağış alan dönemi rekorunu kırdı. Yağışlar, uzun dönem ortalamasına göre yüzde 81 azaldı. Barajlardaki su seviyesi yüzde 32'ye düştü."

İranlı yetkili, başkent Tahran dahil 15 eyalette yağışların 1 milimetrenin altında olduğunu belirtti.

Yağışlar son 58 yılın en düşük seviyesinde

BAŞKENT DAHİL BİRÇOK İLDE DURUM KRİTİK

Kasımzade, özellikle Tahran, İsfahan, Horasan-ı Razavi, Kum, Hürmüzgan, Merkezi, Zencan ve Kirman eyaletlerindeki barajlarda durumun kritik olduğunu kaydetti.

CÜNEYT AKÇATEPE

