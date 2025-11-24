Amazon, ABD hükümeti için yapay zeka ve süper bilgisayar alanında 50 milyar dolarlık yatırım yaparak federal müşterilere özel yapay zeka teknolojileri geliştirmede önemli bir konuma geldi.

AFP'den edinilen bilgilere göre Amazon, Pazartesi günü ABD hükümeti için yapay zekâ ve süper bilgisayar kapasitelerini genişletmek amacıyla 50 milyar dolarlık dev bir yatırım açıkladı.

Amazondan ABDye dudak uçuklatan yatırım! 50 milyar dolar gözden çıkarıldı

SİBER GÜVENLİKTEN İLAÇ KEŞFİNE

Yatırım, teknoloji devini federal müşteriler için özel yapay zeka teknolojileri geliştirmede önemli bir oyuncu konumuna getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, girişim sayesinde federal kurumlar, makine öğrenimi araçları ve yapay zekâ çipleri dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka hizmetlerine erişebilecek ve siber güvenlikten ilaç keşfine kadar çeşitli görevler için en son teknoloji yazılımlar geliştirebilecek.

BATIKAN ALTAŞ

