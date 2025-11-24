DIŞ HABERLER SERVİSİ
Amazon'dan ABD'ye dudak uçuklatan yatırım! 50 milyar dolar gözden çıkarıldı
Amazon, ABD hükümeti için yapay zeka ve süper bilgisayar alanında 50 milyar dolarlık yatırım yaparak federal müşterilere özel yapay zeka teknolojileri geliştirmede önemli bir konuma geldi.
Ekonomi 50 dk önce
Amazon, ABD hükümeti için yapay zeka ve süper bilgisayar kapasitelerini genişletmek amacıyla 50 milyar dolarlık dev bir yatırım açıkladı.
- Amazon, ABD hükümetine yönelik yapay zeka ve süper bilgisayar kapasitelerini artırmak için 50 milyar dolarlık yatırım yapacak.
- Yatırım, Amazon'u federal müşteriler için özel yapay zeka teknolojileri geliştirmede kilit bir oyuncu konumuna getiriyor.
- Federal kurumlar, makine öğrenimi araçları ve yapay zeka çipleri dahil gelişmiş yapay zeka hizmetlerine erişebilecek.
- Yapay zeka yazılımları siber güvenlikten ilaç keşfine kadar çeşitli görevler için kullanılabilecek.
AFP'den edinilen bilgilere göre Amazon, Pazartesi günü ABD hükümeti için yapay zekâ ve süper bilgisayar kapasitelerini genişletmek amacıyla 50 milyar dolarlık dev bir yatırım açıkladı.
SİBER GÜVENLİKTEN İLAÇ KEŞFİNE
Yatırım, teknoloji devini federal müşteriler için özel yapay zeka teknolojileri geliştirmede önemli bir oyuncu konumuna getiriyor.
Yapılan açıklamaya göre, girişim sayesinde federal kurumlar, makine öğrenimi araçları ve yapay zekâ çipleri dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka hizmetlerine erişebilecek ve siber güvenlikten ilaç keşfine kadar çeşitli görevler için en son teknoloji yazılımlar geliştirebilecek.
