Türkiye Gazetesi
Genel müdürün şirketinden et mi alındı? Bakan Yumaklı'dan Et ve Süt Kurumu ile ilgili iddiaya cevap
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın Macaristan'daki şirketi üstünden kuruma et sattığı iddiası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soruldu. Bakan Yumaklı, konuyla ilgili çok net konuştu. İşte detaylar...
Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın, Macaristan'da et ticareti yapan Green Farm And Trade Kft. şirketinin ortağı olduğu ve kuruma et sattığı iddia edilmişti. Taylan, iddiaları reddederek gerekli yasal ve hukuki işlemleri başlatacağını duyurmuştu. Söz konusu iddia Meclis gündemine taşındı.
ÖNERİLEN
EKONOMİ
Hem çalışıp hem de emekli maaşı alma dönemi sona eriyor! Milyonlar bir tercih yapacak
İDDİA BAKAN YUMAKLI'YA SORULDU
Taylan hakkındaki iddia Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soruldu. Bakan Yumaklı'da iddiayı reddetti.
Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bizi Takip Edin
YORUMLAR