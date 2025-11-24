"Bununla ilgili Et ve Süt Kurumu hesap iş işlemlerine bakıldığında anılan şirketin doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk ticari ilişkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruş, bu şirketten alınan tek gram ürün yoktur. Kendimizden eminiz. Et ve Süt Kurumu hesap verebilir, şeffaf, kamu yararı mevzuata uygun şekilde faaliyetlerine devam edecektir."