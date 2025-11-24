Son dönemde peş peşe zam gelen akaryakıta bu kez büyük bir indirim geliyor. Bu gece yarısı motorinin litre fiyatında düşüş olacak. İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son dönemde peş peşe zam gelen akaryakıta bu kez indirim geliyor.

ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruşluk tarihin en büyük zammı gelmişti. 7 Kasım tarihinde de motorinin litresi 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da ise 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıta bu gece yarısı büyük bir indirim geliyor. Motorinin litre fiyatı 2 lira 44 kuruş düşecek.

24 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.99 59.47 27.71 İstanbul Anadolu 54.81 59.32 27.08 Ankara 55.84 60.50 27.60 İzmir 56.16 60.84 27.53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

