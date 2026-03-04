7 yıllık idari görev tamamlandı! Barış Pınarı'ndan çekildik
Türkiye'nin yaklaşık 7 yıldır görev yürüttüğü Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki idari yapılanma desteği tamamlandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bölgedeki tüm birimlerin çekildiğini, yalnızca insani yardım ve sağlık hizmetlerinin kısmen devam ettiğini söyledi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 7 yıldır Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen "Milli Danışmanlık" görevinin tamamlandığını duyurdu.
- Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, asayiş ve güvenlik toplantısında Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki son durumu değerlendirdi.
- Şanlıurfa Valiliği'nin Suriye'deki "Milli Danışmanlık" görevi sona erdi.
- Bu görev, 7 yıllık bir sürecin ardından tamamlandı.
- Görev, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda yürütülüyordu.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, düzenlediği asayiş ve güvenlik toplantısında Barış Pınarı Harekâtı bölgesine ilişkin son durumu paylaştı. Şıldak, Suriye'deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığın ve İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen "Milli Danışmanlık" görevinin 7 yıllık sürecin sonunda tamamlandığını bildirdi.
GÖREV TAMAMLANDI
Şıldak, açıklamasında şunları söyledi:
"Barış Pınarı Harekat Bölgesi, biliyorsunuz Suriye´deki son gelişmeler, ülkemizin de yakından takip ettiği süreç doğrultusunda Şanlıurfa Valiliği olarak 'Milli Danışmanlık' görevini yürüttüğümüz Barış Pınarı Harekat Bölgesinden 7 yıllık periyodun sonunda Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığı´nın talimatları çerçevesinde, o bölgeden çekildik. En son Cuma günü itibariyle buradaki bütün birimlerimiz çekilmiş oldu. Sadece insani yardım ve sağlık hizmetlerini kısmen devam ettiriyoruz. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum"