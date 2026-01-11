İstanbul ve çevresinde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. 11 Ocak Pazar günü için İDO ve Şehir Hatları tarafından peş peşe duyurular yapılırken, bazı hatlarda sefer iptalleri ve güzergah değişiklikleri uygulamaya alındı. Vapurla ulaşım sağlayacak yolcular “Vapur seferleri iptal mi?” sorusuna cevap arıyor. İşte, 11 Ocak İDO ve Şehir Hatları iptal seferler...

11 Ocak Pazar günü bazı vapur seferlerinde iptal duyuruları yapıldı. Yetkililer, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların sefer saatleri ve iptal bilgileri için İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nın resmi internet siteleri ile duyuru kanallarını takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Peki, bugün vapur seferleri iptal mi? 11 Ocak İDO ve Şehir Hatları iptal seferler

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ hava muhalefeti nedeniyle Marmara Denizi’ndeki bazı seferlerini iptal etti. Yapılan açıklamaya göre Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattında saat 15.30’da yapılması planlanan sefer ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki 19.00 seferi karşılıklı olarak iptal edildi.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılan bilgilendirmede, 11 Ocak Pazar günü itibarıyla iptal edilen herhangi bir sefer bulunmadığı duyuruldu. BUDO seferlerinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtilirken, hava koşullarındak değişimlere karşı yolcuların resmi duyuruları yakından izlemesi önerildi.

ŞEHİR HATLARI’NDA İPTAL VE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Şehir Hatları, İstanbul genelinde etkisini sürdüren elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. İkinci bir duyuruya kadar Büyükada-Sedefadası hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri ve Tuzla-Pendik-Büyükada hattında ulaşım sağlanamayacak. Ayrıca Bostancı-Moda-Kabataş hattında Moda durağına uğramalar askıya alındı.

Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring hattı ise geçici olarak farklı bir güzergah üzerinden hizmet veriyor. Hatlardaki seferler, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek şeklinde düzenlendi.

Üsküdar-Bebek hattında, pazar ve resmi tatil tarifesi geçerli olacak. Gün içinde belirli saatlerde karşılıklı seferler yapılacak.

