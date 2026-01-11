İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 11 Ocak günü uçuşlar hava koşulları ve operasyonel nedenlerle aksadı. Gün boyunca çok sayıda iç hat ve dış hat seferinde iptal, gecikme ve kapı değişikliği yaşanırken, yolcular son dakika uçuş durumlarını yakından takip etmeye başladı. ''Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi son dakika?'' merak edilirken gerekli bilgilendirme havalimanı tarafından yapıldı.

11 Ocak Pazar 2026 güncel uçuş ekranlarına göre Pegasus Havayolları ve AJet’e ait bazı seferler iptal edildi. Diyarbakır, Batum, Gaziantep, Van ve bazı yurt dışı noktalarına planlanan uçuşların iptal olduğu görüldü. Peki, Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi son dakika? işte 11 Ocak iptal olan uçuşlar listesi...

Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi son dakika? 11 Ocak iptal olan uçuşlar

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ SON DAKİKA?

GİDEN (KALKIŞ) UÇUŞLARI – İPTAL

Pegasus Havayolları

PC 2380 - Diyarbakır 10:50

Pegasus Havayolları

PC 310 - Batum 11:55

GELEN (VARIŞ) UÇUŞLARI İPTAL

AJet

VF 3187 - Diyarbakır 12:00

AJet

VF 278 - Moskova (VKO) 10:00

Air Cairo

SM 303 - Kahire 13:55

İLGİLİ HABERLER HABERLER Uçuşlar iptal mi son dakika? 8 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar

Haberle İlgili Daha Fazlası