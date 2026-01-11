Türkiye Gazetesi
Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi son dakika? 11 Ocak iptal olan uçuşlar
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 11 Ocak günü uçuşlar hava koşulları ve operasyonel nedenlerle aksadı. Gün boyunca çok sayıda iç hat ve dış hat seferinde iptal, gecikme ve kapı değişikliği yaşanırken, yolcular son dakika uçuş durumlarını yakından takip etmeye başladı. ''Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi son dakika?'' merak edilirken gerekli bilgilendirme havalimanı tarafından yapıldı.
11 Ocak Pazar 2026 güncel uçuş ekranlarına göre Pegasus Havayolları ve AJet’e ait bazı seferler iptal edildi. Diyarbakır, Batum, Gaziantep, Van ve bazı yurt dışı noktalarına planlanan uçuşların iptal olduğu görüldü. Peki, Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi son dakika? işte 11 Ocak iptal olan uçuşlar listesi...
SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ SON DAKİKA?
GİDEN (KALKIŞ) UÇUŞLARI – İPTAL
Pegasus Havayolları
PC 2380 - Diyarbakır 10:50
Pegasus Havayolları
PC 310 - Batum 11:55
GELEN (VARIŞ) UÇUŞLARI İPTAL
AJet
VF 3187 - Diyarbakır 12:00
AJet
VF 278 - Moskova (VKO) 10:00
Air Cairo
SM 303 - Kahire 13:55
