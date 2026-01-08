Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da vurdu. Meteoroloji’nin fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarılarının ardından 8 Ocak tarihinde İstanbul’daki iki büyük havalimanında çok sayıda uçuş için iptal kararı alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’ndan yapılması planlanan bazı iç hat seferleri, güvenlik gerekçesiyle karşılıklı olarak durduruldu. Yolcular ise “Uçuşlar iptal mi son dakika?” ve “Hangi uçak seferleri iptal edildi?” sorularına cevap aramaya başladı.

Uçuşlar iptal mi son dakika? 8 Ocak Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı iptal olan uçuşlar

UÇUŞLAR İPTAL Mİ SON DAKİKA?

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özellikle iç hatlarda peş peşe iptaller yaşandı. Pegasus ve AJet seferlerinden bazıları, olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş programından çıkarıldı. Antalya, Diyarbakır, Nevşehir ve İzmir yönlü planlanan uçuşların yapılamayacağı duyuruldu.

İstanbul Havalimanı’nda da 8 Ocak günü birçok noktaya yapılması planlanan seferler iptal edildi. Sabah saatlerinden itibaren Çukurova ve Gaziantep uçuşlarıyla başlayan iptaller, gün içerisinde İzmir, Samsun, Denizli, Nevşehir, Sinop, Tokat, Kahramanmaraş, Kars, Diyarbakır ve Antalya gibi farklı şehirlere yönelik seferleri kapsadı.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ 8 OCAK

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

Pegasus Havayolları PC 2017 - Antalya - 15:35 - İptal

AJet VF 3187 - Diyarbakır - 12:25 - İptal

AJet VF 3270 - Nevşehir - 19:00 - İptal

AJet VF 3076 - İzmir - 19:10 - İptal

AJet VF 3036 - Antalya - 18:50 - İptal

İSTANBUL UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

06:15 - Çukurova - İptal

06:40 - Gaziantep - İptal

11:20 - Gazipaşa-Alanya - İptal

11:20 - Samsun - İptal

12:10 - Denizli - İptal

12:35 - KocaSeyit-Edremit - İptal

13:05 - Nevşehir - İptal

13:05 - Sinop - İptal

13:25 - İzmir - İptal

13:35 - Tokat - İptal

13:45 - Kahramanmaraş - İptal

15:05 - Kars - İptal

15:45 - Diyarbakır - İptal

16:45 - Antalya - İptal

21:20 - İzmir - İptal

