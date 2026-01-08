Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara başta olmak üzere birçok deniz sahası için yayımladığı kuvvetli fırtına uyarısı, deniz ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. 8 Ocak 2026 Cumartesi günü için yapılan değerlendirmeler sonrası İstanbul ve Bursa hattında hizmet veren deniz ulaşım firmaları peş peşe iptal kararlarını duyurdu. Vatandaşlar ''Vapur seferleri iptal mi?'' sorusunun cevabını ararken kuvvetli rüzgar ve fırtına riski nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO’ya bağlı çok sayıda sefer güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

İstanbul’da şehir içi deniz ulaşımının önemli bir bölümünü sağlayan Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle birçok hatta sefer yapılamayacağını açıkladı. Aynı şekilde İDO ve BODU seferlerinin de bazılarının iptal edildiği bilgisi iletildi. İşte Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferler listesi...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji’nin Marmara Denizi için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından 8 Ocak 2026 tarihinde deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa hattında çok sayıda vapur ve deniz otobüsü seferi güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER 8 OCAK

Sedef Adası-Büyükada Hattı Seferleri



06:45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Seferi



Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri



7:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Seferleri



Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri



Adalar-Beşiktaş Hattı Seferleri



09:25 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri



09:00 Kabataş-Adalar Hattı Seferleri

İDO İPTAL SEFERLER 8 OCAK

Yenikapı-Yalova 08.01.2026 09:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.01.2026 Yenikapı-Yalova 09:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.



Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.01.2026 Yenikapı-Yalova 09:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Yalova-Yenikapı 08.01.2026 09:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.01.2026 Yalova-Yenikapı 09:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.



Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.01.2026 Yalova-Yenikapı 09:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Yenikapı-Yalova 08.01.2026 11:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.01.2026 Yenikapı-Yalova 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.



Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.01.2026 Yenikapı-Yalova 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Yalova-Yenikapı 08.01.2026 11:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.01.2026 Yalova-Yenikapı 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.



Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.01.2026 Yalova-Yenikapı 11:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 08.01.2026 12:30

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 08.01.2026 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

BUDO İPTAL SEFERLER 8 OCAK

08.01.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 13:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 16:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.



08.01.2026 19:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

