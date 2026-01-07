İzmir’de etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ, Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen hava şartları nedeniyle yolcu gemisi seferlerinin 13.30’dan itibaren, Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin ise 16.00’dan itibaren durdurulduğunu açıkladı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yolcu gemisi seferleri 13.30 itibariyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce devam ettiği belirtilen Üçkuyular-Bostanlı hattındaki arabalı vapur seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 16.00 itibariyle iptal edildiği belirtildi.

