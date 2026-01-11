Türk savunma sanayii Asya’da dikkat çekmeye devam ediyor. HİSAR hava savunma sistemlerinin Endonezya’da aktif kullanıma girmesinin ardından, bir Güney Asya ülkesi daha Türkiye’ye yöneldi. Malezya’nın HİSAR sistemlerine talip olması Asya basınında geniş yankı bulurken, Türkiye’nin savunma teknolojileri bölge manşetlerine taşındı.

Güney Asya ülkeleri, hava savunmasında tercihini Türk savunma sistemlerinden yana kullanıyor.

HİSAR-A ve HİSAR-O sistemlerinin Endonezya’da aktif kullanıma girmesinin ardından bu kez Malezya, kısa ve orta menzilli hava savunma ihtiyacını Türkiye’den karşılama kararı aldı.

MALEZYA’DAN HİSAR HAMLESİ

Ortaya çıkan belgelere göre Kuala Lumpur yönetimi, hava savunma kapasitesini güçlendirmek için “Çelik Kubbe” konseptine HİSAR sistemleriyle giriş yaptı.

KAAN VE TULGAR GÜNEY ASYA BASININDA GÜNDEM OLDU

KAAN pilotları için geliştirilen TULGAR kaskı, Güney Asya basınında geniş yer buldu. Bölge medyası, TULGAR’ı “optoelektronik bir başyapıt” olduğunu itiraf etti.

Aynı analizlerde, KAAN projesi ile F-35 programının birlikte yürütülmesine yönelik dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

F-35 UYARISI: CİDDİ YÜK

Yapılan değerlendirmelerde, iki ayrı hayalet savaş uçağı programının eş zamanlı yürütülmesinin, yüksek askeri bütçelere sahip ülkeler için bile ağır bir mali yük oluşturacağı görüşü öne çıktı. KAAN’ın seri üretim aşamasına geçebilmesi için 20 milyar doların üzerinde bir yatırım gerektiği hatırlatıldı.

“KAAN İÇİN RİSK BÜYÜYEBİLİR”

Askeri bütçenin F-35 sözleşmesi ve diğer savaş uçaklarının bakım giderlerine yönelmesi halinde, KAAN’ın sürekli kaynak sıkıntısı yaşayan bir proje haline gelme riskinin artacağı" görüşünü paylaşan yazar Türkiye’nin aynı anda birden fazla büyük savunma projesini yürütmesinin "tehlikeli bir satranç" olarak gördüğünü söyledi.

