Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Çelik Kubbe'nin yeni kalkanı! HİSAR-D RF hedefini tam isabetle vurdu

'Çelik Kubbe'nin yeni kalkanı! HİSAR-D RF hedefini tam isabetle vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Çelik Kubbe&#039;nin yeni kalkanı! HİSAR-D RF hedefini tam isabetle vurdu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Roketsan’ın geliştirdiği HİSAR-D RF füzesi, son testinde hedefini tam isabetle vurarak başarısını bir kez daha kanıtladı. Sistem, Türkiye’nin hava savunma ağı “Çelik Kubbe”nin caydırıcılığını artıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Roketsan'ın geliştirdiği HİSAR-D RF hava savunma füzesi, atışlı test faaliyetinde alçak irtifada seyreden hedefini tam isabetle vurdu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HİSAR-D RF'nin Gök Vatan'ın güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, "Hedefini tam isabetle vuran HİSAR-D RF füzemiz bir kez daha güvenilirliğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci, Çelik Kubbe'nin caydırıcılığını artıran sistemleriyle Gök Vatan'ın güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Bu arada, HİSAR-D RF hava savunma füzesi, daha önce gerçekleştirilen çeşitli testlerde de hedefini başarıyla vurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

'Kızım gibi görüyordum' sözünün altında akılalmaz olay! İş arkadaşının kız çocuğunu istismara 22 yıl hapis
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ordu Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Enkaz altında kalanlar var - GündemTaş ocağında göçük! 2 kişi enkaz altındaÇocuğu takip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı! Gerçek bambaşka çıktı - GündemÇocuğu takip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı! Gerçek bambaşka çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti - GündemErdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul ettiUzun süredir ortalarda yoktu! Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Körfez ülkesinde ortaya çıktı - GündemAbdullah Gül o ülkede ortaya çıktıDepremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 'afet bölgesi' ilan edildi - GündemSındırgı 'afet bölgesi' ilan edildiAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde duman paniği - GündemAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde duman paniği
Sonraki Haber Yükleniyor...