ASELSAN için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 milyonun merakla takip ettiği açıklamaları yaptı. ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları-Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni"nde konuşan Erdoğan, Çelik Kubbe sistemleri ile ilgili müjdeyi verdi.

"Bugün, 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe (Çelik Kubbe) sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz" diyen Erdoğan, Çelik Kubbe ile Türk hava savunmasını en üst klasmanlara taşıyacaklarının altını çizdi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Çelik Kubbe kapsamında 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edeceklerini bildirdi. Peki, Türk semalarının yeni kalkanı Çelik Kubbe nedir, özellikleri neler?

ÇELİK KUBBE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe, farklı irtifalarda görev yapan hava savunma sistemlerinin entegre şekilde çalıştığı bütünleşik bir mimari olarak tanımlanıyor.

SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O ve SİPER gibi yerli sistemleri kapsayan Çelik Kubbe sayesinde Türkiye, kendi hava savunma sistemini inşa ediyor. ASELSAN'ın geliştirdiği Çelik Kubbe’yi dünyada sadece 5 ülke kullanıyor.

2024'ün Ağustos ayında hayata geçirilen Çelik Kubbe projesi, 2025'ten itibaren adım adım sahada kullanılmaya başlandı. "Sistemler Sistemi" olarak adlandırılan Çelik Kubbe, birçok yerli ve milli silah sistemini, radarları, elektro-optik ürünleri, haberleşme modüllerini ve komuta kontrol istasyonlarını uhdesinde barındırıyor.Çelik Kubbe, kritik tesislerin, askeri birliklerin ve şehirlerin korunmasını sağlıyor.