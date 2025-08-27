Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türk semalarının yeni kalkanı Çelik Kubbe nedir, özellikleri neler?

Türk semalarının yeni kalkanı Çelik Kubbe nedir, özellikleri neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk semalarının yeni kalkanı Çelik Kubbe nedir, özellikleri neler?
ASELSAN, Hava Savunma Sistemi, SUNGUR, KORKUT, Hisar-O, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk hava savunmasının yeni kalkanı Çelik Kubbe sistemleri, ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Kritik tesislerin, askeri birliklerin ve şehirlerin korunmasını sağlayan bu sistem, SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O ve SİPER gibi yerli sistemleri de kapsıyor.

 

ASELSAN için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 milyonun merakla takip ettiği açıklamaları yaptı. ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları-Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni"nde konuşan Erdoğan, Çelik Kubbe sistemleri ile ilgili müjdeyi verdi.

"Bugün, 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe (Çelik Kubbe) sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz" diyen Erdoğan, Çelik Kubbe ile Türk hava savunmasını en üst klasmanlara taşıyacaklarının altını çizdi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Çelik Kubbe kapsamında 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edeceklerini bildirdi. Peki, Türk semalarının yeni kalkanı Çelik Kubbe nedir, özellikleri neler?

Türk semalarının yeni kalkanı Çelik Kubbe nedir, özellikleri neler? - 1. Resim

ÇELİK KUBBE NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe, farklı irtifalarda görev yapan hava savunma sistemlerinin entegre şekilde çalıştığı bütünleşik bir mimari olarak tanımlanıyor.

SUNGUR, KORKUT, GÜRZ, Hisar-A, Hisar-O ve SİPER gibi yerli sistemleri kapsayan Çelik Kubbe sayesinde Türkiye, kendi hava savunma sistemini inşa ediyor. ASELSAN'ın geliştirdiği Çelik Kubbe’yi dünyada sadece 5 ülke kullanıyor.

2024'ün Ağustos ayında hayata geçirilen Çelik Kubbe projesi, 2025'ten itibaren adım adım sahada kullanılmaya başlandı. "Sistemler Sistemi" olarak adlandırılan Çelik Kubbe, birçok yerli ve milli silah sistemini, radarları, elektro-optik ürünleri, haberleşme modüllerini ve komuta kontrol istasyonlarını uhdesinde barındırıyor.Çelik Kubbe, kritik tesislerin, askeri birliklerin ve şehirlerin korunmasını sağlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Savcı şifresiyle UYAP'taki dosyaları kapattılar! FETÖ'cü her şeyi itiraf etti: DolandırıldımOğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı! Çelik Kubbe için dev üretim merkezi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerNusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor! - HaberlerFenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor!TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı... - HaberlerTRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı...Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu! - HaberlerÜçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor - HaberlerCelta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyorFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyor - HaberlerFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...