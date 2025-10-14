Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hasat öncesi kara hazırlıksız yakalandılar! Cevizler beyaz örtü altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı yüksek kesimler yağan karla birlikte beyaza büründü. Erken bastıran kış nedeniyle hasadı yapılmayan ceviz beyaz örtü altında kaldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının ani düşüşüyle başlayan yağışla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

VATANDAŞLARI TELAŞ SARDI

Yaylım köyünde kara hazırlıksız yakalanan vatandaşları ise kış telaşı sardı. Köy muhtarı Sinan Doğan, "Kar aniden bastırdı. Ceviz ağaçlarının dalları kırıldı. Hasadı yapacaktık yapamadan ceviz kar altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

