Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul'da su kesintisi olacak! Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat sular akmayacak

İstanbul'da su kesintisi olacak! Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat sular akmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da su kesintisi olacak! Küçükçekmece&#039;de 6 mahallede 12 saat sular akmayacak
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de yürütülen çalışmalar nedeniyle bugün, 14 Ekim Salı günü 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak.

 Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahalleye 12 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Halkalı Terfi Merkezi'nde iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

İstanbul'da su kesintisi olacak! Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat sular akmayacak - 1. Resim

KESİNTİ 12 SAAT SÜRECEK

Çalışmalar kapsamında, Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i netleşti: İşte Montella'nın kadro tercihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nüfusu 10 katına çıkmıştı: O kentte 1 ayda sokakta insan kalmadı! - YaşamŞimdi sokakta insan kalmadı!İstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi - Yaşamİstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldiGirne'de çiğköfteyle kardeşlik sofrası kuruldu - YaşamGirne'de çiğköfteyle kardeşlik sofrası kurulduKara yolunda bu şeridi kullanan "Mehter Marşı" dinliyor - YaşamKara yolunda bu şeridi kullanan "Mehter Marşı" dinliyorBolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacak - Yaşamİstanbul yönü günde 5 saat trafiğe kapatılacakBakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde - YaşamBakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde
Sonraki Haber Yükleniyor...