İstanbul'da su kesintisi olacak! Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat sular akmayacak
İstanbul Küçükçekmece'de yürütülen çalışmalar nedeniyle bugün, 14 Ekim Salı günü 6 mahallede 12 saat su kesintisi yapılacak.
Küçükçekmece'de gerçekleştirilecek iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahalleye 12 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Halkalı Terfi Merkezi'nde iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.
KESİNTİ 12 SAAT SÜRECEK
Çalışmalar kapsamında, Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon mahallelerine yarın 10.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
