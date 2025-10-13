Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da ulaşıma zam talep edildi! Maddeler İBB Meclis komisyonuna gönderildi

İstanbul'da ulaşıma zam talep edildi! Maddeler İBB Meclis komisyonuna gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İBB Meclisinde birçok kalemde zammı öngören gündem maddeleri komisyona gönderildi. Aralarında otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini içeren ulaşım, İSPARK otoparkları ve kreşleri birçok alandaki kalemlere yapılacak zamma ilişkin maddeler, "Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu" başta olmak üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde ulaşım, kültür sanat, çevre ve kent ekonomisi başta olmak üzere birçok kaleme yapılacak zammı öngören gündem maddeleri ilgili komisyonlara sevk edildi.

İBB Meclisi Ekim Ayı Toplantıları'nın birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

Soru önergelerinin verildiği ve gündem dışı konuşmaların yapıldığı mecliste gündem maddeleri de ilgili komisyonlara sevk edildi.

ULAŞIMDA ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR 

Bu kapsamda kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini içeren ulaşım başta olmak üzere İSPARK otoparkları, kreşleri, spor alanlarını, tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi birçok alandaki kalemlere yapılacak zammı öngören maddeler, "Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu" başta olmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

İBB MECLİSİ'NDE GÖRÜŞÜLECEK

Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından gündem maddesinin ilerleyen günlerde yapılacak İBB Meclisindeki oturumda görüşülmesi bekleniyor.

