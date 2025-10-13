Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul ve Karadeniz'e sağanak uyarısı! Meteoroloji yeni tahminini paylaştı

İstanbul ve Karadeniz’e sağanak uyarısı! Meteoroloji yeni tahminini paylaştı

- Güncelleme:
İstanbul ve Karadeniz’e sağanak uyarısı! Meteoroloji yeni tahminini paylaştı
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz bölgeleri için yeni sağanak uyarısı yaptı. Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması beklenirken, sıcaklıklar cuma gününden itibaren 2-3 derece artacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-18 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hafta içinin ilk günlerinde kuzey kesimlerde yağış etkili olurken, ülkenin güney ve iç kesimlerinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

İstanbul ve Karadeniz’e sağanak uyarısı! Meteoroloji yeni tahminini paylaştı - 1. Resim

SALIDAN İTİBAREN YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

14 Ekim Salı günü Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

İstanbul ve Karadeniz’e sağanak uyarısı! Meteoroloji yeni tahminini paylaştı - 2. Resim

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji verilerine göre, Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nde aralıklarla devam eden yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Yağışların özellikle Karadeniz kıyılarında zaman zaman etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz’de ise güneşli ve sakin bir hava etkili olacak.

İstanbul ve Karadeniz’e sağanak uyarısı! Meteoroloji yeni tahminini paylaştı - 3. Resim

SICAKLIKLAR CUMADAN SONRA YÜKSELİYOR

Hafta boyunca kuzey kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında seyreden hava sıcaklıkları, cuma gününden itibaren ülke genelinde 2-3 derece artacak. Bu artışla birlikte hafta sonu yurt genelinde daha ılık ve güneşli bir hava bekleniyor.

İstanbul ve Karadeniz’e sağanak uyarısı! Meteoroloji yeni tahminini paylaştı - 4. Resim

HAFTA SONU GÜNEŞLİ HAVA GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji uzmanları, 18 Ekim Cuma’dan itibaren yağışların etkisini kaybedeceğini, Marmara ve Karadeniz dahil birçok bölgede güneşli ve açık havanın hakim olacağını belirtiyor. Özellikle hafta sonu plan yapacak vatandaşlar için sıcaklık artışı ve güneşli hava sevindirici bir gelişme olacak.

İstanbul ve Karadeniz’e sağanak uyarısı! Meteoroloji yeni tahminini paylaştı - 5. Resim

İstanbul ve Karadeniz’e sağanak uyarısı! Meteoroloji yeni tahminini paylaştı - 6. Resim

