Samsun'da eski kayınbiraderine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı!

Samsun'da eski kayınbiraderine kurşun yağdıran şahıs tutuklandı!

Samsun'da boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra eski kayınbiraderiyle tartışan ve kurşun yağdıran Kemal Kılıç, tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, eski kayınbiraderine kurşun yağdıran şahıs sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklandı. Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşandığı eşini telefonla aradıktan sonra Sarıkaya Mahallesi'ne giden Kemal Kılıç, tarlada tütün toplayan kayınbiraderi Mustafa Özocak (31) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Kılıç, yanında bulundurduğu silahla Özocak'a ateş etti.

8 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 8 kurşun isabet eden Özocak, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından kaçan zanlının kaçtığı otomobil ilçe merkezinde terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Aracı Hacınabi Mahallesi'nde terk eden Kemal Kılıç, daha sonra babasının evine giderek jandarmayı arayarak teslim olmak istedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri babasının evine giderek zanlıyı teslim aldı.

"BABANIZI VURACAĞIM"

Katil zanlısı, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik tedbirleri altında sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 ay önce cezaevinden çıktığı bildirilen zanlının, boşandığı eşinden olan 3 çocuğunun bulunduğu ve ifadesinde eski kayınbiraderinin çocuklara, "Babanızı vuracağım" dediğini söylediğini aktardığı öğrenildi.

