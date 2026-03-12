İzmir’de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Hapis cezası verilen 11 sanık, istinaf mahkemesinin kararıyla tahliye edildi.

İzmir’in Konak ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı faciasına ilişkin davada önemli bir karar çıktı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 30 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan verdiği hapis cezalarına yapılan itirazları değerlendirdi.

11 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Daire, bazı sanıklar yönünden yeniden duruşma yapılmasına karar verirken, üzerlerine atılı suçun niteliği, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, kusur durumları ve tutuklulukta geçen süreleri dikkate alarak 11 sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca dosya kapsamında yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Bu kapsamda, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden iki elektrik mühendisi, iki inşaat mühendisi ve bir şehir plancısından oluşan 5 kişilik uzman heyetin rapor hazırlayacağı bildirildi.

Özge Ceren Deniz - İnanç Öktemay

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 12 Temmuz 2024’te Alsancak’ta meydana gelmişti. Sağanak sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılmış, onu kurtarmak isteyen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, su birikintisinin bulunduğu noktadaki mazgal çevresinde GDZ Elektrik tarafından kabloların yeterli derinliğe gömülmediği, ayrıca İZSU tarafından yapılan mazgal çalışması sırasında kabloların yüzeye yaklaştırıldığı ve kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin kazaya yol açtığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında 46 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde İZSU çalışanı 6 sanığın dosyası memur olmaları nedeniyle ayrılmış, ara kararlarda bazı sanıklar tahliye edilmişti.

10 Ekim’de görülen karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları vermiş, 9 sanığın beraatine karar vermiş ve tutuksuz yargılanan 6 sanığın tutuklanmasına hükmetmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası