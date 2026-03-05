İzmir’in Urla ilçesinde kira anlaşmazlığı kanlı bitti. Ev sahibi ile kiracının oğlu arasında çıkan tartışmada 37 yaşındaki Rıdvan Çelik başından vurularak hayatını kaybetti. Olaydan bir gün önce görülen tahliye davasının mahkeme tarafından ertelendiği öğrenildi.

Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde ev sahibi N.Ü. (54) ile kiracısının oğlu Rıdvan Çelik (37) evin önünde tartışmaya başladı. Ev sahibi, evinden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü.

EV SAHİBİ KURŞUN YAĞDIRDI

Büyüyen tartışma üzerine N.Ü, yanındaki ruhsatsız tabancayla Çelik'e ateş etti. Başından vurulan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Olayın meydana geldiği üç katlı binanın üçüncü katında ev sahibi N.Ü'nün (54), alt katında ise kiracı ailenin oturduğu öğrenildi.

TAHLİYE DAVASI SONRASI GERİLİM TIRMANMIŞ

Asıl kiracının ölen kişinin babası olduğu ve taraflar arasında tahliye davası bulunduğu belirtildi. Dün görülen mahkemede hakimin tahliyeyi ertelediği, tartışmanın da bu kararın ardından çıktığı öne sürüldü.

AİLESİNİN YANINA TAŞINMAK İÇİN GELMİŞ

Hayatını kaybeden Rıdvan Çelik'in ise Güney Kore'de çalıştığı ve birkaç gün önce ailesinin yanına taşınmak için İzmir'e geldiği ortaya çıktı. Öte yandan Çelik'in 3 yaşlarında bir çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

