Beşiktaş, 2018'li Yusuf Emre Yığcı’yı kadrosuna kattı

Beşiktaş, 2018 doğumlu orta saha - kanat oyuncusu Yusuf Emre Yığcı’nın futbol akademisine kazandırıldığını açıkladı.

Beşiktaş, futbol akademisine 2018 doğumlu Yusuf Emre Yığcı’nın dahil edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe’nin girişimleriyle Beşiktaş Futbol Akademimize kazandırılan, 2018 doğumlu orta saha - kanat oyuncusu Yusuf Emre Yığcı’yı kadrosuna kattı." denildi.

Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaş'a önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını kaydettiği Yusuf Emre'ye başarı diledi. 

