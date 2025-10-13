Lamine Yamal için 400 milyon avroluk astronomik teklif

Simone Inzaghi yönetimindeki Suudi kulübü Al-Hilal, Barcelona'nın İspanyol genç yeteneği Lamine Yamal için tam 400 milyon avroluk bir teklif yaptı.

BARÇA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Fichajes.net'in haberine göre; Suudi ekibi, Barcelona yönetimiyle ilk teması kurdu ancak teklif hemen geri çevrildi.

YILDA 10 MİLYON EURO NET KAZANIYOR

18 yaşındaki Yamal'ın 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yılda yaklaşık 10 milyon euro kazanıyor. Ayrıca sözleşmesinde 6 yıla yayılan 25 milyon avroluk imza bonusu da yer alıyor.

YAMAL-FLICK GERGİNLİĞİ

Haberde, son haftalarda Yamal ile teknik direktör Hansi Flick arasında bazı anlaşmazlıklar yaşandığı da öne sürüldü. Flick'in takıma "daha fazla disiplin ve yoğunluk" çağrısı yaptığı, bazı oyuncuların ise iletişim eksikliğinden şikâyetçi olduğu belirtildi. Bu durumun, genç yıldızın geleceğini etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

YAMAL'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yamal, kasık bölgesindeki iltihap nedeniyle hem LaLiga'daki Sevilla maçını hem de İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerindeki Gürcistan karşılaşmalarını kaçırdı.