Galatasaray'da kriz çıkaran takım, bu kez Mauro Icardi için geliyor: Arjantinliye dev teklif

Galatasaray'da kriz çıkaran takım, bu kez Mauro Icardi için geliyor: Arjantinliye dev teklif

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için büyük uğraş veren Suudi Arabistan ekibi Neom, bu kez sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi radarına aldı.

Sezon başında Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için büyük bir teklif sunan Suudi ekibi Neom, bu kez Mauro Icardi için kapıyı çalıyor.

ICARDI İÇİN GELİYORLAR

Tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Neom, Galatasaray'ın 32 yaşındaki golcüsü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Kadrosunu Arjantinli yıldızla güçlendirmek isteyen Suudi ekibinin, bu transferi ocakta gerçekleştirmek istediği belirtildi.

20 MİLYON EURO ÜCRET

Haberde, Neom'un sözleşmesi sona erecek olan Icardi için 20 milyon avroluk iki yıllık sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalarda uzak kalan Icardi, sağlığına kavuşurken bu sezon Galatasaray ile çıktığı 9 maçta 5 gollük katkı sağladı.

BARIŞ ALPER'E ASTRONOMİK TEKLİF YAPILMIŞTI

Neom'un, 4 yıl için 50 milyon dolar (2 milyar 85 milyon TL) önerdiği Barış Alper, gitmek istemiş ve yönetimin zam sözüyle kalmaya ikna olmuştu.

KRİZ ÇIKARMIŞTI

Galatasaray’ın transfer izni vermemesi üzerine Barış Alper ile yönetim arasında gerginlik yaşandı. Milli futbolcu, bir süre antrenmanlara katılmadı ve Kayserispor ile Çaykur Rizespor maçlarının kadrosuna alınmadı. Ancak Başkan Dursun Özbek ile yapılan görüşmelerin ardından Barış Alper zam sözüyle kalmaya ikna oldu.

