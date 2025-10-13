Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da çok konuşulacak Osimhen itirafı: Korkuyoruz!

Galatasaray'da çok konuşulacak Osimhen itirafı: Korkuyoruz!

Galatasaray&#039;da çok konuşulacak Osimhen itirafı: Korkuyoruz!
Nijerya Milli Takımı'nın 6 Eylül'de oynadığı Ruanda maçında sakatlanan ve Galatasaray'da 3 maçı kaçıran Victor Osimhen, Lesotho ve Benin müsabakaları için yeniden ülkesinin yolunu tutarken; bu defa da toprak sahadaki idman görüntüsü ve kafileyi taşıyan uçağın camının çatlamasıyla korkuttu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçen yıldız golcüsü hakkında konuştu.

Okan Buruk, sarı-kırmızılıkulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri nedeniyleNijerya Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen Victor Osimhen'e dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

Galatasaray'da çok konuşulacak Osimhen itirafı: Korkuyoruz! - 1. Resim
2026 Dünya Kupası Elemeleri Afrika Elemeleri C Grubu son maçında Benin'le karşılaşacak Nijerya'yı taşıyan uçak, ön camının çatlaması nedeniyle Angola’ya acil iniş yapmıştı.

"MİLLİ TAKIMA HER GÖNDERDİĞİMİZ KORKUYORUZ"

Nijerya Milli Takımı'nın son dönemde yaşanan olaylara dikkat çeken Okan Buruk, "Osimhen'i milli takıma gönderirken korkmaya başlıyoruz. Sadece uçağın camının kırılması değil! Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği, hem stadyum zeminlerinin kötü olması... Her gönderdiğimizde korkuyoruz. Bir önceki maçta Osimhen sakatlandı. Son maçı sakatlık olmadan bitirdik. Bu defa da dönüş uçağında problem çıktı. Haberi görünce korktuk, önemli bir şey yok. İkinci maçı da sağ salim oynayıp dönecektir. Lemina da 75 dakika oynadı. Birçok oyuncu için bu korkuyu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da çok konuşulacak Osimhen itirafı: Korkuyoruz! - 2. Resim

3 MAÇI KAÇIRDI

Nijerya'nın 6 EylüL'de Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu; Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçlarında forma giyememişti. Osimhen, RAMS Park'ta 1-0 kazanılan Liverpool mücadelesine ilk 11'de başlamış ve penaltıdan galibiyeti getiren golü atmıştı. 

Galatasaray'da çok konuşulacak Osimhen itirafı: Korkuyoruz! - 3. Resim

OPEC'in ham petrol üretimi arttı
