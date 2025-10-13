Galatasaray'da çok konuşulacak Osimhen itirafı: Korkuyoruz!

Okan Buruk, sarı-kırmızılıkulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri nedeniyleNijerya Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen Victor Osimhen'e dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

2026 D ünya Kupas ı Elemeleri Afrika Elemeleri C Grubu son ma ç ında Benin'le karşılaşacak Nijerya'yı taşıyan u çak, ön cam ının çatlamas ı nedeniyle Angola’ya acil iniş yapmıştı.

"MİLLİ TAKIMA HER GÖNDERDİĞİMİZ KORKUYORUZ"

Nijerya Milli Takımı'nın son dönemde yaşanan olaylara dikkat çeken Okan Buruk, "Osimhen'i milli takıma gönderirken korkmaya başlıyoruz. Sadece uçağın camının kırılması değil! Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği, hem stadyum zeminlerinin kötü olması... Her gönderdiğimizde korkuyoruz. Bir önceki maçta Osimhen sakatlandı. Son maçı sakatlık olmadan bitirdik. Bu defa da dönüş uçağında problem çıktı. Haberi görünce korktuk, önemli bir şey yok. İkinci maçı da sağ salim oynayıp dönecektir. Lemina da 75 dakika oynadı. Birçok oyuncu için bu korkuyu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

3 MAÇI KAÇIRDI

Nijerya'nın 6 EylüL'de Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu; Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçlarında forma giyememişti. Osimhen, RAMS Park'ta 1-0 kazanılan Liverpool mücadelesine ilk 11'de başlamış ve penaltıdan galibiyeti getiren golü atmıştı.