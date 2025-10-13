Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
14 Ekim Kars'ta okullar tatil mi? Kars'ta kar yağışı etkili oldu, öğrenciler tatil haberi bekliyor

14 Ekim Kars'ta okullar tatil mi? Kars'ta kar yağışı etkili oldu, öğrenciler tatil haberi bekliyor

- Güncelleme:
Kars'ta gece başlayan sağanak yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Mevsimin ilk karı kentte etkisini gösterirken, öğrenciler "14 Ekim Kars'ta okullar tatil mi?" sorusuna cevap aramaya başladı. Gözler valilikten gelecek açıklamaya çevrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars. ve çevresinde kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olacağını bildirdi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle beraber yollarda buzlanma bekleniyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, öğrenciler ve veliler muhtemel kar tatili açıklaması için gelecek duyuruyu beklemeye başladı.

14 EKİM KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ekim Kars'ta henüz okullar tatil değildir.  Şu ana kadar Kars Valiliği’nde gelen bir son dakika açıklaması olmadığı için Kars’ın Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçelerinde kar tatili beklenmemektedir. 

MGM tarafından gelen uyarıların ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars'ta okulların 14 Ekim Salı günü tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından merak edilmektedir. Bu nedenle Kars Valiliği'nin sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye ediliyor.

İsrail'de Erdoğan korkusu büyüyor! 'Türkiye bölgede tüm planları bozdu'
