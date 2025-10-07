Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi soruları gündemde! Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Aynadaki Yabancı” yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güçlü oyuncu kadrosu ve estetik sonrası hafıza kaybı yaşayan bir kadının kimlik arayışıyla örülü hikayesi dizi gündemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi merak ediliyor. Dizide Simay Barlas’ın canlandırdığı Azra, geçirdiği estetik operasyon sonrası hafızasının bir kısmını kaybeder. Aynada gördüğü yüz artık ona ait değildir. Geçmişini, yaşadıklarını ve kim olduğunu hatırlayamayan Azra, yeni bir kimlikle “Defne” olarak hayatına devam eder.

Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi? - 1. Resim

AYNADAKİ YABANCI UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizinin hikayesi birçok izleyicide “Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?” sorusunu gündeme getirdi. Yapım ekibinden alınan bilgilere göre Aynadaki Yabancı dizisi herhangi bir yaşanmış olaydan veya kitaptan uyarlama değil. Senaryo tamamen orijinal olarak yazılmış, dram ve psikoloji konulu kurmaca bir yapım.

Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi? - 2. Resim

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Aynadaki Yabancı dizisinin başrollerini Onur Tuna (Emirhan Karaaslan), Simay Barlas (Azra / Defne Karaaslan) ve Caner Topçu (Barış Saygıner) paylaşıyor.

Asuman Dabak - Hanzade Karaaslan

Kerem Arslanoğlu - Serhan Karaaslan

Nazlı Senem Ünal - Melda Karaaslan

Emre Taşkıran - Sait Öztürk

Ayten Soykök - Müjgan Günebakan

Ecem Sena Bayır - Nehir Karaaslan

Cemre Melis Çınar - Mihri Soytürk

Mümin Karaçil - Selim Günebakan

Sara Yılmaz - Leyla Karaaslan

