Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?
Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi soruları gündemde! Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Aynadaki Yabancı” yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güçlü oyuncu kadrosu ve estetik sonrası hafıza kaybı yaşayan bir kadının kimlik arayışıyla örülü hikayesi dizi gündemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.
Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi merak ediliyor. Dizide Simay Barlas’ın canlandırdığı Azra, geçirdiği estetik operasyon sonrası hafızasının bir kısmını kaybeder. Aynada gördüğü yüz artık ona ait değildir. Geçmişini, yaşadıklarını ve kim olduğunu hatırlayamayan Azra, yeni bir kimlikle “Defne” olarak hayatına devam eder.
AYNADAKİ YABANCI UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?
Dizinin hikayesi birçok izleyicide “Aynadaki Yabancı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?” sorusunu gündeme getirdi. Yapım ekibinden alınan bilgilere göre Aynadaki Yabancı dizisi herhangi bir yaşanmış olaydan veya kitaptan uyarlama değil. Senaryo tamamen orijinal olarak yazılmış, dram ve psikoloji konulu kurmaca bir yapım.
AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER
Aynadaki Yabancı dizisinin başrollerini Onur Tuna (Emirhan Karaaslan), Simay Barlas (Azra / Defne Karaaslan) ve Caner Topçu (Barış Saygıner) paylaşıyor.
Asuman Dabak - Hanzade Karaaslan
Kerem Arslanoğlu - Serhan Karaaslan
Nazlı Senem Ünal - Melda Karaaslan
Emre Taşkıran - Sait Öztürk
Ayten Soykök - Müjgan Günebakan
Ecem Sena Bayır - Nehir Karaaslan
Cemre Melis Çınar - Mihri Soytürk
Mümin Karaçil - Selim Günebakan
Sara Yılmaz - Leyla Karaaslan