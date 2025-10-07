Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Farklı yenilgi sonrası istifa sinyali vermişti! Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Farklı yenilgi sonrası istifa sinyali vermişti! Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Antalyaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Çaykur Rizespor'a karşı 5-2 kaybettikleri maç sonrası istifa sinyali veren teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden ayrılma kararı aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Antalyaspor'da teknik patron Emre Belözoğlu, yönetim ile yaptığı görüşme sonrası istifa etti. 

İSTİFA EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu Çaykur Rize spor maçında alınan ağır mağlubiyet sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada  "Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin. Başkanla konuşup gereğini yapacağım." ifadelerini kullanarak istifa kararını gündeme getirmişti. Hakemleri de sert sözlerle eleştiren Belözoğlu "Böylesine bir mağlubiyetin oluşmasında benim, oyuncularımın performansı kadar bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de performansı" sözlerini kullanmıştı. 

8 MAÇTA 3 GALİBİYET

Geçtiğimiz sezon ocak ayında takımın başına getirilen teknik adamın maç başı puan ortalaması 1.18'di. Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezona başlayan kırmızı-beyazlı ekip 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ayrıca rakip fileleri 9 kez havalandıranAntalyaspor, kalesinde ise 13 gol gördü.

8 HAFTADA 7 HOCA DEĞİŞTİ

Emre Belözoğlu'nun istifasının ardından süper ligin 8. haftasında 7 teknik adam gönderilmiş olacak. 2025/2026 sezonu henüz yeni başlamışken, yolların ayrıldığı teknik direktörler şöyle: 

Gaziantep FK - İsmet Taşdemir

Beşiktaş – Ole Gunnar Solskjær

İstanbul Başakşehir – Çağdaş Atan

Fenerbahçe – Jose Mourinho

Eyüpspor – Selçuk Şahin

Kayserispor - Markus Gisdol

Antalyaspor - Emre Belözoğlu

