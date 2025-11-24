Anadolu Ajansı
ABD İHA'sı Sarı Deniz'e düştü! Güney Kore'ye konuşluydu
ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA'sı Güney Kore'nin Gunsan kentinden havalanan rutin bir görev sırasında Sarı Deniz'e düştü. Kimsenin yaralanmadığı ve kamu malına zarar gelmediği belirtildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Güney Kore'de konuşlu ABD'ye ait "MQ-9 Reaper" tipi insansız hava aracının (İHA) rutin görev esnasında Sarı Deniz'e düştüğü bildirildi.
Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesine göre, ABD'ye ait "MQ-9 Reaper" tipi İHA, ülkenin batısındaki Gunsan kentinde yer alan Kunsan Hava Üssü'nden rutin görev için havalandı.
GÖREV SIRASINDA DENİZE DÜŞTÜ
Görev sırasında kaza geçiren İHA, Gunsan açıklarında Sarı Deniz'e düştü.
ABD Kore Kuvvetlerinden bir sözcü, olayda kimsenin yaralanmadığını ve kamu malına zarar gelmediğini belirtti.
Sözcü, kazaya ilişkin soruşturmanın başladığını kaydetti.
