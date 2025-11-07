Alman ordu yetkilisinden itiraf: Türkiye’den İHA almayı düşünmeliyiz

Almanya ile Türkiye arasındaki savunma diyaloğu yeni bir boyut kazanıyor.

DW Türkçe’ye konuşan Almanya’da üst düzey bir ordu yetkili, Türkiye’nin insansız hava araçları alanında ulaştığı seviyeyi överek, "Türkiye’den İHA almayı düşünmeliyiz. Almanya Türk İHA’larına kesinlikle yakından bakmalı. Türkiye oldukça ileri seviyede" dedi.

"TÜRKİYE ASKERİ AÇIDAN SON DERECE GÜÇLÜ BİR NATO ORTAĞI"

Alman ordu bürokratı, Türkiye’nin askeri kapasitesine övgüde bulunarak "Tüm farklılıklara rağmen Türkiye dediğimizde, askeri açıdan son derece iyi durumda olan, güçlü bir NATO ortağından bahsediyoruz. Dolayısıyla her iki taraf da bu ortaklıktan fayda sağlayabilir, birbirlerinden bir şeyler öğrenebilir" şeklinde konuştu.

Aynı yetkili, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine vurgu yaparken bile “Ama günün sonunda elimizde çok fazla seçenek yok. ABD de insanları sınır dışı ediyor, sokakta pataklıyor. Onlara da ‘Silahlarınızı artık almıyoruz’ mu diyelim?” sözleriyle dikkat çekti.

ALMANYA-TÜRKİYE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ BÜYÜYOR DW Türkçe’nin haberine göre, Berlin yönetimi son dönemde Türk savunma sanayisiyle yakın temasa geçti. Geçtiğimiz hafta Başbakan Friedrich Merz’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede savunma alanında iş birliği konusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Savunma sanayi ürünlerinin tedarikinde geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakarak ortak projelere odaklanmamız gerekiyor. Almanya’yla yakın iş birliği içinde çalışmayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” demişti. Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da kısa süre önceki Ankara ziyaretinde “Savunma sanayilerimiz birlikte çalışabiliyorsa, bundan memnuniyet duyarız. Başka kiminle çalışalım ki?” ifadesini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'Yİ DIŞARIDA TUTMAK AVRUPA İÇİN HATA OLURDU"

Savunma analisti Çağlar Kurç, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede “Türkiye’nin üretim kapasitesi, iş birliği isteği ve şirketlerinin kalitesi Avrupa savunmasının gelişmesi için önemli bir kaynak. Bu şartlar altında Türkiye’yi dışarıda tutmak Avrupa için hata olurdu. Almanya artık Türkiye’nin Avrupa savunması için değerini görmeye başladı” dedi.

TÜRK İHA'LARI AVRUPA'YA ÖRNEK OLUYOR

Alman Savunma Bakanlığı’na bağlı strateji kuruluşu BAKS, Bayraktar TB2 ve Akıncı modellerinin “savaş sahasında kendini kanıtladığını” ve NATO’nun üretim açığını kapattığını paylaştı.

Kurç, "Avrupa hala Eurodrone projesini hayata geçirmeye çalışırken, Türkiye’nin elinde neredeyse her görev için en az iki farklı muadil SİHA sistemi var" yorumunda bulundu.

"TÜRK İHA'LARINA YAKINDAN BAKMALIYIZ"

Alman ordu yetkilisi, Türkiye’nin SİHA alanındaki başarısının Almanya için fırsat olduğunu söyledi:

“Pazar analizleri ve iş birliği imkanları açısından Türkiye kesinlikle görüşülmeye değer bir aktör. En kısa zamanda temas kurulmalı, bu alan yakından incelenmeli.”

Savunma uzmanı Benedikt Meng de “Türkiye, İHA’lar ve diğer uçan platformlar alanında ortak projelere katkı sunabilecek etkileyici bir bilgi birikimi geliştirdi. Bayraktarlarda Alman Hensoldt firmasına ait sensörlerin kullanılması bunun bir örneği” dedi.

AVRUPA, TÜRK TEKNOLOJİSİNE KAPI ARALIYOR

Baykar’ın İtalyan savunma devi Leonardo ile gerçekleştirdiği "LBA Systems" ortaklığı, Avrupa-Türkiye savunma ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattı.

Ankara’nın Avrupa Birliği’nin savunma fonu SAFE programına yaptığı katılım başvurusu, Avrupa güvenlik mimarisiyle kurulan etkileşimin kurumsal bir çerçeveye kavuştuğunu ortaya koydu.

SAFE girişimi, Avrupa’nın savunma üretim kapasitesini genişletmeyi hedeflerken, Türkiye’nin mühendislik kabiliyeti ve endüstriyel gücü, kıta savunmasının sürdürülebilirliği açısından kritik.

Yunanistan’ın itirazlarının aşılması halinde, Türkiye’nin yalnızca programın parçası olmakla kalmayıp, Avrupa güvenlik mimarisinin merkezinde yer alması bekleniyor.