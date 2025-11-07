Lavrov gözden düştü mü? Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da Batı basınında ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından Lavrov’un görevden alınacağına yönelik haberlere dair konuştu.

"HABERLERDE HİÇBİR ŞEY GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İddiaları yalanlayan Peskov, "Size kısaca cevap vereceğim, bu haberlerde hiçbir şey gerçeği yansıtmıyor. Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı olarak görevini yerine getirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov

ZAHAROVA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu iddiaların yayılması için çaba sarf edildiğini belirterek, bu sayede etki oluşturmasının hedeflendiğini söyledi.

Lavrov ile Rubio arasında 20 Ekim’de telefon görüşmesi gerçekleşmişti. İki bakanın, bu görüşmenin ardından bir araya gelmesi bekleniyordu.