ABD ile Rusya hattında restleşme: Nükleer bombayı fırlatın

DIŞ HABERLER - Rusya ile ABD arasında Donald Trump'ın 'nükleer silahları test etme talimatı' sonrası başlayan kriz daha da derinleşiyor.

Washington'un kararına sert tepki gösteren Moskova yönetimi, herhangi olumsuz bir durumda karşı adımın atılacağına dair kesin bir mesaj verdi.

"NÜKLEER BOMBAYI FIRLATIN"

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti üyesi olan Mike Collins'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj söz konusu gerilim atmosferinde tepkileri beraberinde getirdi.

Collins paylaşımında "Nükleer bombayı fırlatın" ifadelerine yer verdi.

MEDVEDEV: ABD BİZİ ZORLADI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın "nükleer silah testlerine başlama" kararının çeşitli sonuçları olacağını belirterek, "Rusya, tam kapsamlı nükleer testler yapmanın uygunluğunu değerlendirmek zorunda kalacak." dedi.

Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın nükleer silah testlerine başlama kararını değerlendirdi.

Trump’ın "nükleer test" ile ne demek istediğini kimsenin bilmediğine işaret eden Medvedev, "Muhtemelen kendisi de bilmiyor. Ancak o, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Bu sözlerin de sonuçları kaçınılmaz olacak. Rusya, tam kapsamlı nükleer testler yapmanın uygunluğunu değerlendirmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN EMRİ KRİZE NEDEN OLDU

ABD Başkanı Trump, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

PUTİN'DEN KARŞI HAMLE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün, Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.