Nükleer üslerin üzerinde drone görüldü! Belçika NATO’nun 4. maddesini devreye sokuyor

Belçika’da ulusal hava sahası, askeri üsler ve Brüksel Havalimanı üzerinde görülen insansız hava araçları (İHA) paniğe yol açtı.

Brüksel yönetimi, NATO’nun 4. maddesini devreye sokmayı tartışıyor.

İlgili Haber Avrupa semalarında tehdit! Dron tespiti sonrası uçuşlar durduruldu

AMATÖR DRONE DEĞİL, HİBRİT SALDIRI

Salı gecesi Brüksel Havalimanı’nda güvenlik gerekçesiyle tüm uçuşlar durduruldu, 54 uçuş iptal edildi, 24 uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, meclis savunma komisyonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belli ki daha ciddi bir şey oluyor. Bu büyüklükte bir insansız hava aracının kontrol kulesinin önünden geçmesi tesadüf değildir. Sıradan bir vatandaş bunu yapamaz. Gördüğümüz şey hibrit bir saldırıya benziyor."

Francken, "Hızlı tepki vermeliyiz" diyerek ülkenin NATO’nun 4. maddesini devreye sokabileceğini açıkladı.

4. madde, NATO üyelerinden herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü durumlarda, ittifak üyelerini istişarede bulunmaya mecbur kılıyor.

ASKERİ ÜSLER DE HEDEFTE

Yetkililer, Kleine-Brogel ve Florennes askeri hava üsleri üzerinde de çok sayıda drone tespit edildiğini doğruladı.

Peer Belediye Başkanı Steven Matheï, “En az iki drone çıplak gözle görüldü, federal polis helikopterleri devreye girdi” dedi.

Kleine-Brogel üssü, Amerikan nükleer silahlarının depolandığı ve F-16’ların konuşlu olduğu stratejik bir merkez. Aynı üste önümüzdeki yıllarda F-35 savaş uçakları da görev yapacak.

NATO'YA ÇAĞRI GÜNDEMDE

Savunma Bakanı Francken, Brüksel’in komşu ülkelerle temasa geçtiğini ve “drone tespit ile imha sistemlerini güçlendirmek için 50 milyon avroluk acil eylem planı” hazırladıklarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu’na ayrıca 500 milyon avroluk kapsamlı bir ulusal hava güvenliği planı da sunulacak.

Ulusal Güvenlik Konseyi, perşembe sabahı 10.00’da “drone tehdidi” başlığıyla toplanacak.

"RUSYA'NIN HİBRİT TAKTİKLERİ OLABİLİR"

Belçika istihbaratı ve ordu kaynakları, “hava sahasındaki drone ihlallerinin arkasında Rusya olabileceği” değerlendirmesini yaptı.

VRT NWS’nin aktardığına göre, savunma birimleri bu olayları “hibrit savaşın Avrupa’daki yansıması” olarak görüyor.

Francken ise doğrudan bir ülke ismi vermekten kaçındı:

"Faillerin kimliğini belirlemek zaman alacak, ama bu olay amatörlerin yapacağı bir şey değil."

Diğer yandan yaşanan gelişmeler, NATO’nun güney kanadında Türkiye’nin stratejik önemini bir kez daha öne çıkardı.

Ankara’nın Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki radar ağları ile erken uyarı kapasitesi, NATO’nun hava savunma zincirinde kilit bir rol oynuyor.

Avrupa kaynakları, “Türkiye’nin caydırıcı hava savunma tecrübesi ve yerli İHA sistemleri, Avrupa’nın hibrit tehditlere vereceği tepkide örnek alınan model haline geldi” değerlendirmesinde bulundu.