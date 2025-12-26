Suriye'deki terör örgütü YPG/SDG'nin Şam'a entegrasyonu konusunda diretmesi ve 10 Mart mutabakatına uymamasının ardından gözler Ankara ve Şam'ın yapacağı hamleye çevrildi. Suriye ordusunun SDG'ye operasyon için hazırlıklarını tamamladığı ve bölgede operasyonun kapıda olduğu ifade edildi.

Terör örgütü PKK'nın 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kendisini feshetmesi ve silah bırakmasının ardından, örgütün Suriye'deki uzantısı olan PYD/SDG/YPG'nin İmralı'nın çağrısına uyarak Şam'a entegre olması için tanınan süre doluyor.

SDG'nin Şam ile imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na rağmen entegrasyonu kabul etmemesinin ardından Suriye yönetiminin ve Ankara'nın atacağı adımlar merak ediliyor.

Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, TGRT Haber ekranlarında katıldığı Medya Kritik programında bölgedeki son durumu ve SDG'nin yapılanmasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Suriye ordusu

OPERASYON İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

10 Mart Mutabakatı'nda hiçbir ilerleme olmadığının altını çizen Bilgen, "Suriye ordusunda kimin nerede olacağı, hangi silahın, tümenin nerede konuşlanacağı ile ilgili bütün hazırlıklar net olarak bitti" diyerek 'operasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını' söyledi.

TGRT Haber ekranlarında katıldığı Medya Kritik programı

PYD'NİN MAAŞLARI KESİLDİ

Abdullah Öcalan'ın net olarak SDG'ye 'sınır kapılarını ve resmi kurumları teslim edin' diyerek mesaj gönderdiğini hatırlatan Yılmaz Bilgen, bölgede İsrail eli ile bir üs kurulduğunu ifade etti. Bilgen, bu üste SDG'nin basın-enformasyon kolunun yönetildiğini dile getirdi.

PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden olan İlham Amed'in 6 aydır Amerika ile görüşemediğini vurgulayan Bilgen "Eskiden PYD'nin tüm maaşları CENTCOM tarafından ödeniyordu, maaşları kesildi" dedi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Şam ile SDG anlaştı mı? Ahmed Şara yönetiminden net açıklama

TEK DESTEKLEYEN İSRAİL

YPG/SDG elebaşlarının kendisine "Bizim ABD'den ve Batı'dan aldığımız tüm destek kesildi. Artık sadece İsrail'den destek alıyoruz" dediğini aktaran Yılmaz Bilgen "YPG, 'Eğer bir operasyon başlarsa Suriye Arap Cumhuriyeti'nin stratejik noktalarını vuracağız' diyor" sözlerini kullandı.

Terör örgütü PYD/YPG/SDG

ŞAM İÇİN OPERASYON KAÇINILMAZ

Suriye yönetiminin SDG'ye karşı silahlı harekete hazırlandığını ifade eden Bilgen "Şam bu operasyonun kaçınılmaz olduğunu biliyor. Şam yönetimi, YPG'nin Halep'den, Tabka, Rakka, Deyrizor'dan 1 hafta içerisinde çekilmesini istiyor" açıklamasında bulundu.

YPG'NİN KAÇ MİLİTANI VAR?

Beşar Esad rejiminin artıkları olan 4 bin kişinin YPG'nin içinde olduğunu söyleyen Bilgen "YPG'nin içinde 20-25 bin Arap var. Burada bir mermi atılırsa Rakka'nın düşüşü 6-7 saattir" şeklinde konuştu.

BÜYÜK SALDIRILAR OLACAK

Suriye'de bugün bir camiye yapılan terör saldırısına dikkat çeken Bilgen "Çok fazla saldırı göreceğiz. Bu işin merkezi Kamışlı. Amerikalılar bazı YPG'li kilit isimleri Şam'a teslim ettiler" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası