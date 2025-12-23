ABD basınından The Washington Post (WP), İsrail'in Suriye'deki Dürzilere terör örgüyü PKK/YPG/SDG üzerinden yardım ettiğini aktardı. Suriye'de kurulan denklemin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkeyi "birleştirme" çabalarının engellenmeye yönelik olduğu vurgulandı.

WP'nin haberinde, Tel Aviv yönetiminin Suriye'deki yeni hükümete yönelik "gizli faaliyetlerine" ilişkin eski İsrailli yetkililerin iddialarına yer verildi.

Habere göre, İsrail'in Dürzi silahlı grupları destekleyerek Suriye'deki gelişmeleri şekillendirme niyetinde olduğunu belirten yetkililer, bu kapsamda, iç savaşın ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkeyi "birleştirme" çabalarının engellenmeye çalışıldığını dile getirdi.

DÜRZİ SİLAHLI GRUPLARA "ASKERİ YARDIM

Yetkililer, İsrail'in Şara'nın "ani yükselişine" cevap olarak, Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten yalnızca günler sonra 17 Aralık'ta Suriye'deki Dürzi silahlı gruplara hava yoluyla silah yardımı yaptığını öne sürdü.

Bu "gizli tedarikin" silahların yanı sıra insani yardımları da kapsadığını söyleyen yetkililer, bu yardımların, İsrail'in Dürzileri desteklemek için uzun zamandır sürdürdüğü çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

WP'nin araştırması ise silah yardımlarının nisanda "zirve" yaptığını gösterirken, İsrail'in Şara ile müzakerelere yönelmesi ve İsrailli yetkililer arasında Dürzilerin "güvenilirliğine" ilişkin soru işaretlerinin oluşmasının ardından bu yardımların ağustosta azaldığını ortaya koydu.

Öte yandan eski bir İsrailli yetkiliye göre, Tel Aviv yönetimi yardımlarını, çelik yelek ve tıbbi malzemeler gibi askeri teçhizatı kapsayacak şekilde sürdürüyor.

WP'ye konuşan Dürzi yetkililer de İsrail'in, yaklaşık 3 bin Dürzi militana aylık 100 ila 200 dolarlık ödeme yaptığını belirtti.

İSRAİL, ESED REJİMİNİN DEVRİLMESİNİN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Habere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Şara'nın silahlara erişimini engellemek için Suriye'deki askeri tesislere yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı ayrıca Suriye'deki Dürzilere silah ve insani yardım malzemesi gönderilmesini koordine etmek amacıyla yeni bir idari ofis kurdu.

Eski bir İsrailli yetkili, İsrail'in, Esed rejiminin devrilmesinden sonra 10 gün içinde Dürzilere askeri destek sağlarken silahların büyük bölümünün, İsrail güçleri tarafından ele geçirilen Hamas veya Hizbullah mensuplarına ait ve daha önce kullanılmış silahlardan oluştuğunu anlattı.

Öte yandan bazı İsrailli yetkililer, İsrail'in Dürzilere yönelik desteğinin yeni olmadığını, bu desteğin Suriye'deki iç savaş dönemine dayandığını söyledi.

Üç eski İsrailli yetkili, Suriye'nin 2011'de iç savaşa girmesinin ardından İsrailli askeri yetkililerin, Suriye'ye girerek Dürzi milisleri eğittiğini, silah ve tıbbi tedavi sağladığını, bunun genellikle Ürdün ve ABD ile koordineli olarak yapıldığını savundu.

Yetkililer, İsrail'den Dürzilere yapılan yardımların sürdüğünü ancak miktar ve sıklığının azaldığını da sözlerine ekledi.

SDG ADINI KULLANAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG ARACILIĞIYLA PARA AKTARILDI

Habere göre yetkililer, Esed rejimi devrilmeden önce İsrail'deki Dürzi liderlerin, Esed rejiminin çökmesi durumunda Suriye'deki 700 bin Dürzi'ye liderlik edebilecek bir Suriyeli Dürzi arayışı içine girdiğini ve bu kapsamda, Esed'in ordusunda yer almış Tarık el Şufi'ye yöneldiklerini de dile getirdi.

Askeri deneyimi olan 20 kişinin seçilerek rütbe ve görevlerin dağıtıldığını belirten yetkililerden biri, bu kapsamda Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde "Askeri Konsey" adı verilen grup için çalışmalara başlandığını ifade etti.

Yetkili, o dönemde Şufi tarafından yönetilen "Askeri Konsey"in, İsrail'in desteğiyle özerk bir Dürzi devletinin kurulması çağrısında bulunan Venezuela doğumlu, bölgede bulunan Dürzilerin bir kısmının ruhani lideri Hikmet El-Hecri'nin de desteğini aldığını belirtti.

Diğer yetkili de İsrail güvenlik kurumlarından bazı isimlerin, Şufi'ye, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG aracılığıyla 24 bin dolar aktardığını söyledi.

Yetkili, söz konusu paranın, eski bir binanın komuta merkezine dönüştürülmesi ile üniforma ve temel ekipman alımında kullanıldığını kaydetti.

Aynı dönemde, SDG tarafından "Askeri Konsey" adı verilen silahlı Dürzi gruba yarım milyon dolar kadar ayrı bir ödeme yapıldığı da ifade edildi. Bu bilgiyi, İsrailli eski bir yetkili ile Suriye'deki iki Dürzi komutan doğruladı.

Yetkililer, SDG'nin "Dürzilere destek amacıyla" Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgelerinde, aralarında kadınların da bulunduğu Dürzilere eğitim verdiğini ve bu eğitimin halen sürdüğünü aktardı.

Batılı bir yetkilinin aktardığına göre, Hecri, gelecekte kurulması öngörülen bir "Dürzi devleti"ne ilişkin haritalar hazırladı ve bunları 2025'in başlarında en az bir büyük Batılı hükümete sundu.

