İhlas Haber Ajansı
Köyde 'meydan muharebesi' gibi kavga! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Siirt’te iki grup arasında çıkan taşlı-sopalı kavga köyü savaş alanına çevirdi. Olayda 15 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'in Sarıtepe Köyü Taraklı mezrasında yaşanan olayda, 2 grup arasında sözlü başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 15 kişi yaralandı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince, kavgaya karıştıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.
